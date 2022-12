Argentino va de vacaciones a Brasil y se burla cuando los eliminan del Mundial: “Neymar, ciao”

El último viernes 9 de diciembre, Brasil jugó su partido de cuartos de final contra Croacia y, lamentablemente para ellos, el resultado no fue favorable para los de Tite. Esta noticia, tanto para jugadores e hinchas brasileños, fue muy triste y dolorosa, pues perdieron todas sus chances de conseguir su sexta Copa del Mundo. No obstante, los argentinos, quienes, futbolísticamente hablando, tienen una rivalidad con ellos, no tuvieron mejor idea que celebrar el resultado.

Un claro ejemplo de esto se evidenció en un corto video de 28 segundos en donde un hincha argentino no tuvo mejor idea que burlarse de la derrota de la Verdeamarelha.

Según se lee en la descripción del clip, este hombre se encontraba de vacaciones en Brasil, justo cuando la selección local fue derrotada. “Neymar, ciao”, se le escuchó decir al argentino.

A la fecha, este divertido video cuenta con más de 298.000 ‘me gusta’ en la red social y está muy cerca de alcanzar los dos millones de reproducciones.

Por si fuera poco, cuenta con 1.000 comentarios, en donde los internautas han tomado este episodio como una broma. “No pensé que había un hincha tan valiente con este señor”, “El fanatismo de este sujeto está en otro nivel”, se lee en los comentarios.