Se alistaba para su graduación, pero su universidad la cancela por la crisis política

¡La dejaron vestida y alborotada! En su intento por disolver el Congreso de la República, el ahora expresidente Pedro Castillo decretó toque de queda. Por esta razón, varios sectores tuvieron que cancelar sus actividades. Una joven salió afectada por esta situación tras enterarse que cancelaron su graduación y compartió ese tenso momento en redes sociales.

Desde muy temprano, ella acudió a un centro de belleza para poder lucirse con un look original en su esperada fiesta. De pronto, uno de los encargados prendió la televisión y escuchó las noticias que la dejaron consternada.

“Eres peruana y disuelven el Congreso el día de tu graduación”, escribió en una publicación que hizo en su cuenta de TikTok, mientras mostraba que estaban a punto de peinarla. Desafortunadamente, se vio en la obligación de cambiar sus planes de manera radical.

Su universidad se pronunció sobre los acontecimientos y anunció una medida que no fue nada alentadora para ella ni para sus amigos. “La cancelaron”, comentó acompañado de un emoji de cara triste.

Cabe resaltar que el toque de queda no llegó a concretarse, debido a que Dina Boluarte juró como nueva mandataria. No obstante, la institución educativa no ha puesto una nueva fecha para que los jóvenes celebren la culminación de sus estudios superiores.