No encontraba a su gato y descubre que se ‘camufló’ como parte de su vestido para dormir

Las mascotas son los personajes que protagonizan los videos virales más insólitos de las redes sociales. En esta ocasión, en TikTok se ha hecho tendencia un clip en el que aparece un hilarante gatito, el cual fue capaz de robar el corazón a miles de usuarios con una dulce ocurrencia desarrollada en una casa ubicada en Estados Unidos.

Tal y como se difundió a través de la cuenta de TikTok @thunderbird.slytherin, una joven plasmó una divertida escena desempeñada por su minino, aun cuando ella estaba muy preocupada.

El clip registra que la mujer no encontraba a su gato, por lo que decide buscarlo en el armario y no se percata que este descansaba debajo de uno de sus vestidos. Así, tras mover la prenda, el animal sale de la misma y se le nota visiblemente somnoliento. La dueña no pudo evitar reírse por el travieso comportamiento de su mascota que, tras verla, se detiene por unos segundos y continúa con su siesta.

“Mi gato es idéntico, me cuesta encontrarlo”, “Tranquilamente, si fuera mío, se me perdería por horas” y “Es un gatito lindo y travieso” fueron algunos de los comentarios emitidos por los espectadores del video.

Hasta el momento, la publicación registra un aproximado de 162.000 me gusta y 600.000 visualizaciones. Las cifras siguen en ascenso.