Joven sale a jugar fútbol con sus amigos y al regresar descubre que lo botaron de su casa

¡No se lo esperaba! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que se fue a jugar fútbol con sus amigos, sin imaginar que lo botarían de su casa.

Ciertamente, para muchas personas es muy importante salir con sus amistades y distraerse de las responsabilidades diarias. Este es el caso de un muchacho que quiso hacer ello, pero todo terminó mal cuando se dio cuenta de lo que sucedió después.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, el joven volvió a su casa de jugar fútbol con sus amigos. Sin embargo, al querer entrar a su residencia, se percató que toda su ropa estaba en la calle.

A pesar de que no se supo por qué lo habían botado de su hogar, los que lo acompañaron no pudieron aguantar la risa. Asimismo, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes al respecto.

“Todo por culpa de Miyashiro”, “Lo mismo le pasó a mi hermano”, “Que se vaya a dormir a la cancha”, “Se nota que ni jugó”, “Divorcio a la vista”, “Que duerma en la casa de un amigo”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de 150.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @alejozambeque.