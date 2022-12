¿Panetón vegano? Peruana lo compra a S/ 52,90 y queda sorprendida con su sabor

¿Te animarías a comprarlo? Se acerca la Navidad, por lo que muchos peruanos ya tienen sus ricos panetones en casa. Sin embargo, varios desconocen que existe una gran variedad que se diferencia del sabor tradicional. Por esta razón, una joven peruana se animó a probar uno en versión vegana y se sorprendió con su sabor, el cual publicó en redes sociales.

Ariana Bolo se ha hecho conocida por sus videos relacionados con la comida. Esta vez, para sumarse a las próximas fiestas, recorrió un supermercado para encontrar el dulce que le recomendaron sus seguidores y le costó un total de 52,90 soles cada caja.

Ni bien tuvo las ediciones de premium y chocolate en sus manos, comenzó a leer los ingredientes para saber por qué le decían vegano. En ese momento, vio que contenía almendras picadas, arándanos deshidratados, cáscara de naranja confitada, bebida de almendras, linaza, algarrobina y cobertura bitter de chocolate con 70% de cacao en forma de gotas.

Por ello, pensó que su sabor sería diferente a lo acostumbrado. A los pocos segundos, cambió de parecer cuando comió un pedazo por primera vez. “Está sumamente rico, muy bueno. A mí no me gustan los frutos secos en los panetones, pero en este me callaron. Esponjoso, suave, nada seco”, indicó.

Entretanto, sus compañeros tuvieron su misma reacción y hasta se animaron a calificarlo con un 9 de 10. Al final, Bolo divulgó las imágenes de su experiencia en su propio canal que tiene en la plataforma de YouTube.