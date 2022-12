Español prueba caldo de S/ 5 en carretilla por primera vez y su reacción es viral: “Un sabor único”

¡Para chuparse los dedos! Nuestra gastronomía sigue conquistando los paladares de miles de personas que vienen a visitar el Perú. Esta vez, un español, muy conocido en las redes sociales como Kevin GG, salió a la calle para probar los tradicionales caldos. Sin embargo, lo que sorprendió fue que descubrió un puesto ubicado en el distrito de Independencia que ofrecía platos a partir de 5 soles.

Debido a que ya lo había degustado en restaurantes y quedó encantado, él quiso variar y visitó a una comerciante a tempranas horas del día. Fue entonces que le pidió sus tres especialidades, las cuales eran caldo de mote (lo más barato), gallina de 7 soles y cordero de 8 soles.

Al principio, Kevin se sorprendió con los bajos precios. “Por tan solo 5 soles, que al cambio es 1 euro y 15 céntimos, podemos encontrar este plato en la calle. En España es impensable encontrar comida a tan solo 1 euro en las calles”, comentó.

Apenas sintió el sabor, el extranjero dio sus impresiones. “El caldo de mote es con carne de res. También viene el mote y bastante condimento. Qué casera, qué rica sazón de casa”, manifestó mientras le hacía varias preguntas a la vendedora sobre la preparación.

“Tiene sabores que nunca había experimentado en mi boca. Está suave, no es una sopa muy fuerte. De todas las sopas que he probado en Perú, esta es una de las más suaves. Tiene un sabor un poquito neutro, tiene condimentos, pero no especies fuertes”, añadió.

Al terminar, eligió el caldo de gallina, que era su preferido, y destacó que le entregaron la comida con una presa, huevo sancochado, ají y cebolla china. Todo en un plato grande.

De inmediato, su video alcanzó miles de reproducciones en la cuenta que tiene en la plataforma de YouTube. Además, los usuarios aprovecharon para recomendarle otros platillos y puestos de la capital.