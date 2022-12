Mujer intenta bañar a su perro y termina ‘negociando’ con él para que le haga caso

Durante mucho tiempo, los perros han demostrado que son las mejores mascotas para la convivencia y que son de las más inteligentes que existen. Esto se ha comprobado en un reciente video viral en el que un can ha demostrado ser muy obediente con su dueña al hacerle caso pese a no estar de acuerdo. Por si fuera poco, acató lo solicitado por su dueña para cubrir a su compañero canino, que no quería bañarse.

Este entretenido clip fue subido por la cuenta de una joven española que se encarga de crear todo tipo de contenido sobre sus tiernos perritos. Su tiktok lleva como nombre @lamafiaperruna_ y actualmente tiene más de 90.000 seguidores.

En el corto clip de 55 segundos se puede ver que el can entra al baño, mientras que su ama le pregunta por su compañera llamada Wilma. Ella simplemente atina a meterse a la ducha para que no vaya tras ella.

“Vespa sigue con sus baños y anoche tuve que ‘negociar’ con Wilma. No solo esto, sino que en medio del baño se me metió también y es gracioso porque todo en su lenguaje corporal me dice que no quiere bañarse, pero hay una fuerza sobrenatural que guía sus patas”, fue la descripción.

Este video ha conseguido 59.000 ‘me gusta’ y más de 300 comentarios. A continuación, te dejamos el video.