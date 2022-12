Peruano vestido de inca es entrevistado en la televisión de Qatar y es tratado como una celebridad

Desde hace un par de semanas, todos los reflectores están puestos en Qatar, pues es la sede del Mundial de Fútbol. Por esa razón, millones de fanáticos de diferentes países visitan ese territorio para ser parte de la fiesta.

Uno de ellos es Sixto Falcón, quien es un peruano que ha sido denominado como el ‘Inca’. Además, ha sido entrevistado en la televisión catarí y hasta ha estado cerca de varios jeques millonarios que quisieron conocerlo.

Como se conoce, Perú no ha participado en el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, para el cusqueño, eso no fue un impedimento, porque igual viajó hacia esa nación, en donde muchas personas, al verlo, no dudan en pedirle tomarse una foto con él.

Por ello, un programa de televisión de Qatar se interesó en su caso y lo invitó para conversar, y Falcón se desenvolvió de la mejor manera, pues contó la historia de Atahualpa y lo que le sucedió a nuestro país tras la llegada de los españoles.

Si bien el peruano habló en castellano, hubo un traductor que lo ayudó en la comunicación con los jeques árabes.