Captan a niño viendo su celular en vez del partido de Argentina: “Su entrada vale 1.000 dólares”

Llegar a Qatar es un completo reto, tanto para los equipos como para los hinchas. Lo difícil de ser espectador del Mundial de Fútbol no solo está relacionado con la gran afluencia de personas que asisten a este evento, sino también con que mucho depende de los precios de los pasajes y entradas. En otras palabras, ver el Mundial en vivo es un completo lujo y es un recuerdo que quedará para toda la vida. No obstante, un pequeño hincha ha demostrado que no le importa ver los partidos y prefiere jugar en su celular.

Se trata de un video subido por el argentino Franco Yazbik (@franyazbik), el cual se encarga de crear contenido de su día a día en el Mundial de Fútbol.

En esta oportunidad, el internauta captó el preciso momento en el que él, su madre y su hermano estaban viendo el encuentro de Argentina vs. Estados Unidos en una de las tribunas populares.

Cuando todo parecía normal, el joven hizo un paneo por toda la barra y de pronto vio que el pequeño estaba viendo fijamente su celular mientras se divertía con un juego en el estadio.

“Pov: vos no sabes que tu entrada vale 1.000 dólares”, se lee en la descripción del video.