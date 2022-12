El regalo perfecto: hombre arranca un árbol de Navidad decorado en plena calle

A pocas semanas de celebrarse la Navidad, las casas y calles en todo el mundo ya lucen lindas decoraciones respectivas a la fecha, como una amplia avenida por donde transitaba un hombre, quien se convirtió en tendencia en TikTok por su curioso comportamiento.

El protagonista de este nuevo viral compartido en la cuenta @Tatancito fue un sujeto que no lo pensó dos veces para llevarse un árbol decorado en el exterior de un negocio. Aunque usted no lo crea. El hombre arrancó la palmera que tenía algunas bolitas y luces sin el menor temor a ser detenido.

Al parecer, encontró una forma fácil y sin gastar dinero para tener un arbolito listo para celebrar la Nochebuena. Incluso, los adornos que cayeron al piso producto de la sacudida fueron recogidos y llevados por el sujeto.

PUEDES VER: Joven venezolana muestra cómo es trabajar 12 horas al día en Perú y se vuelve viral

Todo fue captado por la cámara de seguridad que se hallaba en una de las viviendas y, como era de esperarse, las imágenes generaron todo tipo de comentarios de los usuarios de TikTok.

“Ese seré yo cuando no tenga dinero para comprar un árbol”, “Si no me dan para el árbol, me toca conseguir uno prestado”, “Cuando no hay presupuesto se hace lo que sea”, fueron algunas reacciones de los seguidores en la publicación.