‘Sideral’ descarta chocolatada 2022 y usuarios lo amenazan: “Terrible lo que va a pasar”

Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en el mundo del internet como ‘Sideral’, es un exjugador profesional de Dota 2. Actualmente, sus transmisiones en vivo en Facebook y Twitch alcanzan miles de vistas diarias y tiene una comunidad de seguidores de más de 284.000 seguidores. Como muchos recuerdan, el año pasado intentó hacer una chocolatada benéfica que tuvo un lamentable desenlace en el que miles de jóvenes irrumpieron en el evento. Hoy, en pleno diciembre 2022, un anuncio de una segunda chocolatada de Luján, ha despertado las alarmas de toda la comunidad.

Se trata de un afiche en donde se anuncia que ‘Sideral’ estaría organizando un evento similar para el próximo viernes 16 de diciembre.

Por si fuera poco, en esta publicación aparece la participación de personajes como la ‘Chilindrina Huachana’, ‘Chupetín Trujillo’ y la famosa ‘Pantera del Callao’.

No obstante, el creador de contenido se ha pronunciado en sus redes sociales para explicarle a la comunidad que esta vez no organizará nada. “Ya saben lagartos. Este año no habrá chocolatada.”, se lee en la publicación.

Para sus seguidores, por el contrario, está mal que no se haga la famosa chocolatada. Muchos han levantado su voz de protestas en la publicación y algunos incluso han dejado amenazas.

“Terrible, no mediré mis actos, la cuenta regresiva aún no acaba, si no tengo chocolate caliente en mi mano, ‘Sideral’ frío en mi conciencia”, “Papi, te recomiendo que haya chocolatada o muchas personas van a cometer una locura, recuerda que ya conocen hasta donde vives”, “Terrible lo que va a pasar”.