Qatar 2022: ¿qué dijo la tiktoker ‘Alaska’ tras la eliminación de Uruguay del Mundial?

El Mundial Qatar 2022 se desarrolla con muchas sorpresas. Más de un hincha se ha quedado con los pelos de punta al ver que los equipos, que presuntamente llegarían a la final, terminaran eliminados al no alcanzar el puntaje requerido, como sucedió con Uruguay.

Aunque la selección charrúa ganó a Ghana por 2 tantos a 0 no alcanzó a clasificar a los octavos de final. Una tiktoker no resistió la noticia y decidió utilizar su cuenta en redes sociales para dar un conmovedor mensaje.

Se trata de Gimena Sauchenco, más conocida en las redes sociales como ‘Alaska’, quien no dudó en usar su cuenta @Alaskkag para lamentar que sus esperanzas de llegar a la final del Mundial se desvanecieron.

“Sí, estoy destrozada y todavía no puedo creerlo: se nos fue muy temprano el Mundial. El dolor y la decepción son totales, ya pasé por todas las fases: tristeza, rabia, negación, frustración”, inició el post.

La creadora de contenido uruguaya agradeció a los integrantes del equipo liderados por Diego Bodín por su gran entrega, y pidió mirar hacia adelante, ya que aún queda ‘mucho mundial’.

Finalmente, le envió un saludo a Luis Suárez, a quien vio llorando al ver que habían sido eliminados del evento deportivo más importante del mundo desarrollado en Qatar.

“Una dedicatoria especial a @luissuarez9. Me venía aguantando las lágrimas hasta que te vi llorar. No importan todos los que vengan porque para mí siempre vas a ser el mejor. Mucha gente dudaba de vos y una vez más fuiste uno de los que se puso el equipo al hombro. Más que nadie te merecías otro final más feliz, pero esto no borra todo lo que nos diste en la selección, gracias por hacerme amar tanto el fútbol, te amo”, escribió ‘Alaska’ en sus redes sociales.