Compra vuelo nacional, pero aerolínea se confunde y la mandan a EE. UU.: “Sin visa ni pasaporte”

¡Un hecho que quedará en su memoria! Con la finalidad de reencontrarse con sus seres queridos, una joven de nacionalidad mexicana compró unos pasajes de avión de ida y vuelta con destino nacional de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) a Guadalajara. Sin embargo, vivió una verdadera pesadilla cuando abordó su viaje y terminó en el extranjero. Por ello, contó todos los detalles con pruebas sobre cómo la trataron, a través de sus redes sociales.

Luego de escuchar las indicaciones, ella se dirigió a su sitio para tomar su vuelo de regreso. De pronto, los trabajadores se acercaron para enviarla a otra fila. Confiada se subió y se percató que su asiento estaba ocupado. Por suerte, se lo solucionaron en el acto y continuó para el lado de la ventana.

La situación cambió por completo debido a que le entregaron unos documentos de la Aduana para rellenar con sus datos. Fue entonces que preguntó lo que pasaba y a dónde la estaban llevando sin permiso.

“Cuando estoy en el avión, me pasan la declaración de Aduana (…) me entero que el viaje iba para Seattle. Le pregunto a la azafata por qué todo estaba en inglés y que no tengo pasaporte. Ella me pregunta que cómo viajaba si no tengo ese documento. Le dije que es un viaje nacional”, comentó.

Debido a que no contaba con conexión a internet, ella buscó una manera de comunicarse y evitar una gran preocupación. “Empecé a grabar mensajes de voz para que salieran cuando tuviera señal y para que mi familia estuviera enterada que estaba bien”, añadió.

A la hora que arribó a Estados Unidos, los encargados se aseguraron de ayudarla con sus papeles porque no contaba ni con visa ni pasaporte. La muchacha aseguró que se portaron bien y agilizaron su proceso.

Incluso, le dieron un permiso de permanecer por 24 horas en territorio extranjero. Después de un rato, un agente policial la acompañó a su avión con rumbo a Guadalajara, ya que era el único disponible y que iba a salir ese día.

A su llegada, las autoridades aztecas pidieron explicaciones a la aerolínea por su grave error. Entretanto, ella se animó a subir varios videos en su cuenta identificada como @marijosegam en TikTok mientras aguardaba para estar en Chiapas. Ahí, alcanzó millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios.