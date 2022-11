Guardia de seguridad canta a todo pulmón durante concierto de Harry Styles y se roba las miradas

Harry Styles viene ofreciendo una serie de conciertos en Latinoamérica como parte de su gira “Love on tour 2022″, por ello, miles de fanáticos guardan en imágenes los mejores recuerdos de este momento. Gracias a las redes sociales, se ha vuelto viral la increíble reacción de un guardia de seguridad que disfrutó de todo el concierto. El video ya es tendencia en TikTok y otras redes sociales.

Esto ocurrió el último 25 de noviembre, mientras el cantante británico daba un show en el Foro Sol de la Ciudad de México. Allí, un joven que fue contratado como parte de la seguridad dejó sin palabras a los fans que estaban a su alrededor.

Mientras Harry Styles cantaba “Sign of the times”, el muchacho no se aguantó y comenzó a corear el tema a todo pulmón. Parecía haber olvidado su labor por solo unos minutos mientras disfrutaba. Incluso, sacó su teléfono y se grabó en este inolvidable momento.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en las redes sociales, en especial en TikTok, plataforma en la que ya cuenta con más de 31.000 likes, además de divertidos comentarios. “Yo también quiero que me paguen por ver a Harry”, “Qué genial que lo hayas disfrutado”, “Me dio mucha ternura verte”, se lee entre las respuestas al video.