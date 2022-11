Peruano no tiene sencillo para pagar su pasaje y sorprende al pagarle con Yape a cobradora

¡Para todo problema hay una solución! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que llamó la atención de más de uno al pagar vía Yape en un micro en nuestro país.

Ciertamente, si no se trata de los corredores o del Metropolitano, en el transporte público del Perú se suele pagar con dinero físico, e incluso a veces las personas se tienen que bajar de los vehículos si no tienen monedas consigo.

Sin embargo, en este caso no pasó eso, pues al joven —dado el apuro— se le ocurrió pedirle el número a la cobradora del microbús para yapearle, lo que hizo con éxito. Por esa razón, sus amigos no dudaron en felicitarlo.

Seguidamente, la curiosa escena se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no la pensaron dos veces para escribir cientos de hilarantes comentarios en torno a lo sucedido.

“Esa es la cutra de la cobradora”, “Es que pagar así no se siente”, “Qué miedo sacar el celular en el micro”, “A mí no me engaña, él quería sacarle el contacto a la cobradora”, “Ya me vi”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 450.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @juancarlosburg2.0.