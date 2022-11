Hombre encuentra un perro en la calle y se asombra con el mensaje que figura en el collar

Los perros no dejarán de sorprender a los amantes de los animales, pues con su tierno y hasta divertido comportamiento han logrado ganarse un pedacito de los corazones de los humanos. Esta vez, un can de raza border collie acaparó la mirada de un transeúnte, que al verlo pasear solo se mostró muy preocupado, por lo que no dudó en publicar el clip en TikTok.

El protagonista de este curioso y divertido clip compartido en la cuenta @Alexisreyes17 fue un inteligente can que decidió seguir a un transeúnte, por lo que lo confundieron con un peludito abandonado.

Tras acariciarlo, el hombre se preguntó si lo habían dejado solo en plena calle, pero al ver su collar todas sus interrogantes fueron resueltas.

“No me robes mi collar. Sé regresar a casa. Soy Makuky”, fue el mensaje que tenía escrito el collar del inteligente perrito paseador. El enorme animal llamó la atención de inmediato, pues no es muy común ver a este tipo de canes paseando solos en las calles.

Como era de esperarse, el gracioso clip ha superado el millón de reproducciones en TikTok y miles de cibernautas se animaron a dejar sus comentarios.

“Pienso que igual debe traer el número del ‘dueño’ por si la perrita se llegara a desorientar o si algo le pasa”, “Pero, fuera de bromas, se lo pueden robar”, “No me parece seguro que los perros anden por la calle solos”, comentaron algunos usuarios sobre la publicación.