Mujer embarazada se realiza ecografía y queda en shock al enterarse que tenía gemelos

¡No aceptaba la realidad! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una mujer que fue a un centro médico para hacerse un chequeo de su embarazo, pero quedó pasmada tras conocer los resultados.

Ciertamente, tener un hijo causa ilusión. Por esa razón, las personas suelen celebrar cuando se enteran de su pronta llegada. Sin embargo, a veces, ese acontecimiento es totalmente inesperado y deja en ‘shock’ a la gente, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la mujer veía su ecografía en un centro de salud para verificar que todo esté bien con su embarazo. No obstante, su felicidad se pausó cuando la pantalla mostró que esperaba gemelos.

Seguidamente, su curiosa reacción se hizo viral en redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Hasta acá se escuchó cómo se le bajó la presión”, “Yo no estuve allí, pero me acabo de desmayar”, “Adiós al iPhone 14 en Navidad”, “Se le fue la respiración”, “Hasta a mí se me bajó la presión”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de ocho millones de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @angelaaguirre180691.