Hinchas árabes quedan en shock al escuchar el tema “Soy guapo” de Faraón Love Shady

¡Quedaron encantados! Un nuevo video se ha vuelto viral en TikTok. En esta ocasión, el turno fue de dos jóvenes árabes que se dejaron llevar por el ritmo de la canción “Soy guapo” de Faraón Love Shady en Qatar.

Tras la histórica victoria de Arabia Saudita sobre Argentina por 2 a 1, muchos de sus hinchas salieron a celebrar a las calles de Doha. En ese sentido, dos de ellos se animaron a oír el conocido sencillo del artista peruano y su reacción llamó la atención a más de uno.

PUEDES VER: Mexicanos se disfrazan de autoridades de Qatar y asustan a las personas durante el Mundial

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, los fanáticos árabes fueron interceptados por un peruano, quien los retó a escuchar el tema del Faraón Love Shady para ver qué impresión iban a tener, pues la música del rapero no es tan conocida en ese lado del mundo.

Sin embargo, grande fue su sorpresa al notar que no se resistieron el ritmo de la canción y movieron su cuerpo en señal de disfrute máximo. Asimismo, no dudaron en descargar el sencillo en sus celulares para no dejar de oírla.

Hasta el momento, el clip ha sumado miles de reproducciones en TikTok y el medio que lo publicó fue el diario Líbero.