¿Qué fue de ‘Wachu’, el personaje viral de Open English que se volvió famoso por no saber inglés?

Cada cierto tiempo las empresas lanzan algunas propagandas televisivas que suelen tener cierto impacto en la población. Hace 10 años, por ejemplo, nació un personaje al que muchos apodaron como ‘Wachu’. Este joven se convirtió en el sello de una reconocida empresa (Open English) que ofrece clases de inglés virtuales. A pesar de que sus comerciales ya tienen varios años desde su lanzamiento, la imagen de este muchacho quedó grabada en los jóvenes de aquel entonces. Pero, ¿quién es y qué pasó con él?

Su verdadero nombre es Adrián Lara y es de origen venezolano. Nació en 1987 y tiene 35 años de edad. Recientemente fue entrevistado por El Tiempo (medio colombiano) y contó que tiene muchos proyectos con Open English.

Asimismo, ‘Wachu’ aseguró que acaba de firmar un contrato con la famosa empresa de clases de inglés en el que estará vinculado por los próximos 5 años y será la imagen de las publicidades. Es decir, el tan querido personaje podría volver a la pantalla chica o redes sociales.

Lara no solo se desempeña como comunicador social o influencer —en su perfil @adrianlarat de Instagram cuenta con 222.000 seguidores— sino que también ha trabajado como modelo en desfiles de América Latina.

Para el venezolano, lograr el reconocimiento que tiene actualmente fue algo que soñó por mucho tiempo, pero algo por lo que trabajó y le costó mucho esfuerzo y dedicación.

“Estuve hasta los 16 años en el pueblo (La Victoria, Venezuela), cuando me gradué del colegio; y, obvio, quería irme a estudiar a Caracas. Tuve la oportunidad gracias a Dios de estudiar en la universidad que quise y la carrera que quise. Soy comunicador social, me gradué, me fui a trabajar como modelo a Londres y a Milán, pues me salió un contrato. Ese había sido uno de mis sueños, irme a aprender inglés en Europa cuando terminara mis estudios”, mencionó para El Tiempo.

Finalmente, durante su entrevista fue consultado sobre su verdadero nivel de inglés y reveló que no es como parece cuando actúa como ‘Wachu’.

“No lo hablo como Andrés Moreno, el de Open English, pero lo hablo mejor que ‘Wachu’. ¡'Wachu’ no tiene ni idea! Wachu viene de ‘wachuguar’ el inglés, es un dicho venezolano que se dice cuando alguien habla pésimo el idioma. Pero antes de viajar a Londres hablaba igual que ‘Wachu’ (risas)”, afirmó.