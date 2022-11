No quiso perderse el Mundial: captan a hombre viendo fútbol en plena misa

Desde que inició el Mundial Qatar 2022, el último domingo 20 de noviembre, millones de personas no dejan de ver a cada uno de los equipos que se disputan por llevarse la Copa de Fútbol. Uno de ellos fue un hombre que no quiso perderse el encuentro deportivo y llevó su teléfono celular para ver el partido en plena misa. El video, como era de esperarse, no tardó en viralizarse en TikTok.

El mundo entero se encuentra a la expectativa de todo lo que ocurre en Qatar. Las 32 mejores selecciones futbolísticas pugnan por llevarse el trofeo y convertirse así en el campeón. Es por ello que un sujeto no quiso despegarse de su teléfono móvil y lo prendió en plena misa para ver el partido de fútbol. De esta manera, no se perdía el evento deportivo y tampoco faltaba a escuchar la palabra de Dios.

A través de un clip compartido en la cuenta @Manuelquezadamart, se logró visualizar al creyente participando de la liturgia y a la vez viendo a su equipo favorito disputando un lugar por la Copa del Mundo.

Hasta el momento, el clip ha logrado sumar más de 3,1 millones de reproducciones y miles de divertidos comentarios.

“Fue a pedir a Dios que su equipo gane”, “Futbolero pero creyente”, “Eso se llama pasión y devoción”, “Su apuesta estaba en juego. Una oración para que gane su equipo”, “Le pidió a papá Dios que México no perdiera”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación de TikTok.