Niño interrumpe a reportero y grita “siuuu”: “No haré nada, no sé qué me puede pasar”

Qatar es el anfitrión de la fiesta del fútbol más grande de toda la historia. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros mundiales, esta sede es una de las más controversiales, pues tiene ciertas reglas y normas que los hinchas deben cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es la prohibición del consumo de cerveza en los estadios, al igual que las relaciones de personas del mismo sexo. A pesar de que las reglas son de conocimiento público, muchos aficionados que se encuentran en Qatar tienen miedo de no cumplir con alguna y ser sancionados.

Esto se ha visto evidenciado con la reciente reacción de un periodista panameño que se ha hecho viral en TikTok, mediante la cuenta de @joseplay97.

Se trata de un divertido episodio en el cual un reportero se encontraba emitiendo un enlace en vivo desde la península de Qatar, cuando de pronto un pequeño niño se acercó al micrófono para hacer el grito de Cristiano Ronaldo: “Siuuu”.

Seguido a esto, el periodista lo tomó con mucha alegría; no obstante, expresó que su reacción fue de mucha incertidumbre ante la conducta del niño, ya que no conocía las reglas del país y prefería evitar problemas. “No haré nada, no sé qué me puede pasar”, expresó con una risa muy nerviosa.

A la fecha, este video ha conseguido más de 50.000 ‘me gusta’ y ya tiene más de 800 comentarios en la publicación.