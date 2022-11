Debía estudiar para su examen, pero sale a una fiesta y sus amigas la ayudan a repasar

¡Ante todo responsable! En épocas de universidad, muchas personas hacen sacrificios para conseguir su meta. Sin embargo, una joven aceptó la invitación de sus amigas para distraerse un poco a pesar que debía estudiar para su examen. Por ello, tuvo la ingeniosa idea de llevar sus apuntes en plena fiesta y sorprendió a más de uno en TikTok.

Al principio, ella se negó porque quería concentrarse para su clase del día siguiente. Para su mala suerte, la convencieron y hasta le prometieron que le iban a ayudar a repasar toda la información esa noche.

Fue entonces que llenó unas tarjetas con información sobre medicina para memorizarlo. Luego de unos minutos, una de las presentes decidió hacerle una pregunta dentro del establecimiento para ponerla a prueba. “¿Órgano que realiza modificaciones a proteínas como glucosilación?”, le dijo.

En ese momento, la muchacha respondió de manera correcta y fue recompensada con un sorbo de bebida alcohólica. De inmediato, lo divulgaron en una cuenta llamada @paulina_zapataaa en redes sociales.

Los usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios al respecto. “Procede a no acordarse al día siguiente”, “Y al otro día se me olvida todo por cruda”, “Esas son amigas, también quiero amigas así”, “Así he pasado exámenes”, “Así vamos a estudiar”, “Salgamos a estudiar” y “¿Dónde encuentro amigos así?”, fueron algunos.