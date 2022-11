Peruana muestra los lujosos regalos que recibió en su pedida de mano en Ayacucho

¡Salió ganada! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven peruana que recibió lujosos regalos el día en que su novio le pidió la mano en Ayacucho.

Ciertamente, es muy común que en el interior del país las personas den obsequios de gran valor monetario en las bodas. Sin embargo, también lo hacen cuando se cierra el compromiso, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la muchacha mostró todo lo que los familiares de su novio le regalaron el día en que él le pidió la mano. Con un chancho asado entero, pollos cocinados y víveres, la casa de la mujer se volvió una fiesta que sorprendió a más de uno.

Por esa razón, la curiosa escena no tardó en viralizarse en redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Hay que buscarnos un novio ayacuchano”, “Como que me dieron ganas de casarme con un ayacuchano”, “Le hubiera dicho a mi papá que me lleve a esa tierra hermosa”, “En mi pedida de mano, ni una gaseosa me dieron”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de medio millón de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @sandrafaviam.