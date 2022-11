Joven hace que su suegra y cuñado prueben comida peruana y su reacción se vuelve viral

¡Conquistó sus paladares al instante! No cabe duda de que nuestro país se ha caracterizado por su gastronomía, por ello, cada vez son más los extranjeros que terminan encantados con los sabores. Por esta razón, una joven mostró en sus redes sociales la reacción de su suegra y cuñado luego de que los llevó a un conocido restaurante de la capital.

Después de que su esposo de nacionalidad estadounidense le dio la noticia sobre la llegada de sus familiares, ella hizo muchos planes para que pudieran visitar varios lugares por primera vez. Por ello, les invitó comida.

Ahí, aprovechó para pedir unos platos de lomo saltado y ceviche. Al principio, estaba nerviosa porque no sabía si les iba a gustar o no. En ese instante, tomó su celular para grabarlos a escondidas para no interrumpirlos.

Afortunadamente, todo salió a lo imaginado porque lo disfrutaron desde el primer bocado. Aunque el hermano de su pareja tuvo unos problemas con respecto al ají del ceviche, por lo que bebió un poco de agua.

De inmediato, la peruana divulgó las imágenes de ese momento en su cuenta identificada como @brendamilla1 en TikTok. Con un millón de reproducciones, se volvieron tendencia en cuestión de horas.