Alumnos de la UTEC cantan “I want it that way” de los Backstreet Boys y su videoclip es viral

Un video grabado en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) está causando sensación en las redes sociales, sobre todo en TikTok, ya que nos muestra a un grupo de jóvenes cantando “I want it that way”, uno de los temas más populares de los Backstreet Boys.

El material audiovisual, publicado en TikTok por el canal “Universitarios del Perú”, ya superó las 81.000 reproducciones en la plataforma. De igual manera, posee más de 4.000 ‘likes’ y cientos de comentarios de usuarios que quedaron fascinados con este curioso videoclip.

Como podrás apreciar en el video, todos los jóvenes aparecen vestidos de blanco, tal y como se ve a los miembros de los Backstreet Boys en su video musical. Aunque muchos pensaron que harían playback con la canción original, lo cierto es que no dudaron en usar sus propias voces.

Los jóvenes no solo cantaron la letra en inglés de “I want it that way”, sino que también decidieron hacer toda la coreografía de este videoclip. En una parte del video, un grupo de muchachos decide apoyarlos y entran en escena mientras agitan su celular con la linterna prendida.

“En el Perú jamás te aburres”, “Cuando todos comienzan arrodillados, sabes que va a ser una experiencia”, “Yo dándolo todo en el karaoke con mi primer ciclo del ICPNA”, “Se tomaron la tarea de inglés muy en serio”, estos son algunos de los comentarios hechos por los usuarios.