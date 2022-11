Creen que su hija les dedicó un conmovedor mensaje, pero en realidad era una canción de Bad Bunny

¡Para no creerlo! En muchas ocasiones, los padres muestran orgullosos las buenas acciones que tienen sus pequeños. Por ello, comparten la hazaña a través de sus propias cuentas en redes sociales. Sin embargo, un hombre llamó la atención al revelar el contenido de la carta que su hija le dedicó a él y su esposa.

Mientras ordenaba sus cosas, encontró una hoja con un mensaje y lleno de corazones hecho a mano por la menor. Fue entonces que sacó su celular para grabar ese momento, sin saber que todo cambiaría cuando descubrió que en realidad era la letra del tema “Efecto” de Bad Bunny.

“Los amo a todos, de parte de Eva. Hoy voy a cantar una canción para mi mami y mi papi”, decía en la primera parte. Al continuar leyendo, descubrió que ella había escuchado y copiado a su manera al artista puertorriqueño.

A través de su cuenta identificada con el nombre de @reimon153 en redes sociales, divulgó las imágenes que llevaban de fondo una pegajosa música. De inmediato, alcanzó un total de 3 millones de reproducciones que lo convirtieron en tendencia.

Por otro lado, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Sin palabras”, “Lo importante es el detalle”, “Será una artista”, “Entiéndanla, no supo qué escribir y se inspiró en la canción. Al final, es la inocencia y qué bella tu niña”, “Ni yo me la sé”, fueron algunos comentarios.