Se queja formalmente con conocida empresa por una galleta incompleta y recibe increíble regalo

¡No se lo esperaba! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven que dio a conocer el regalo que recibió por parte de Field tras hacerle un reclamo por un empaque defectuoso.

Ciertamente, aunque sea poco probable, a veces sucede que los consumidores se llevan una gran decepción con sus productos favoritos al tener algún defecto, tal y como ocurrió en este caso con una muchacha que se llevó la ingrata sorpresa de encontrar una galleta menos en sus Coronita.

Según las imágenes compartidas de la plataforma, ella hizo el reclamo formal a la empresa para informar acerca de su inconveniente. Por esa razón, Field decidió enviarle una caja repleta de unidades para que disfrute de su dulce favorito.

Seguidamente, la escena se viralizó en redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad en escribir cientos de mensajes en donde contaron su experiencias en casos parecidos.

“Me pasó lo mismo y me mandaron una caja”, “Yo compré un panetón Todinno y llegó quemado sin frutas. Me quejé y me enviaron varios panetones. Quedé feliz”, “A mí me mandaron una cartera de Nosotras con varios implementos”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip alcanzado más de 800.000 visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó @htm.mth.