Joven se encuentra con su madre tras 24 años sin verla y escena hace llorar a miles

¡Realmente conmovedor! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven hondureña que decidió sorprender con una visita a su mamá tras estar 24 años sin poder verla.

A pesar de que el Día de la Madre ya pasó hace varios meses, esta muchacha de nombre Daniela quiso darle un día más que especial a la suya, pues viajó miles de kilómetros para su cumplir el sueño de volver a estar a su lado.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la joven fue rumbo a Houston, Estados Unidos, para tomar por sorpresa a su mamá. Por esa razón, se metió a una caja de regalo para que ella no imaginara lo que iba a pasar y tuvo como cómplice a su hermana, quien le dio una carta por su cumpleaños.

Finalmente, cuando Daniela salió de su escondite, su madre no pudo contener las lágrimas y los gritos. Además, cayó al suelo de emoción y sus hijas se acercaron para abrazarla. Seguidamente, el conmovedor momento no tardó en viralizarse en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas escribieron cientos de mensajes al respecto.

“Solo quienes estamos en esa situación entendemos el porqué de las cosas, pero ese lazo nunca se rompe”, “Llorar por extraños es mi pasión”, “Disfruten de su tiempo juntas. Qué lindo”, “Sé lo que se siente”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Ciertamente, la usuaria @danielamejia80 señaló que no pudo viajar a Estados Unidos antes por no tener visa y porque su madre no tenía un a buena situación migratoria.