Pareja de perros irrumpen en la casa del vecino y pequeño can los saca corriendo

Los perritos no dejan de asombrar a los cibernautas por sus curiosos comportamientos. Esta vez, una pareja de canes se convirtió en protagonista de un divertido clip compartido en la popular plataforma de TikTok.

Unos traviesos peluditos decidieron ‘ir a investigar’ qué había en la casa del vecino, pero no contaron que el sabueso guardián se molestaría con su presencia. Así como lo lee, la mascota de los propietarios no soportó ver a los intrusos y decidió sacarlos a toda costa.

Mediante una grabación compartida en la cuenta @Leoelmamalon, se logró visualizar a los dos perrunos de raza weimaraner inspeccionando el lugar. Sin embargo, a los pocos segundos apareció el ‘dueño’ que no resistió ver a sus pares en el patio.

De inmediato comenzó a corretearlos, con el propósito de asustarlos y que se marcharan de su propiedad. El curioso clip ha dado la vuelta a través de TikTok y ha logrado llamar la atención de más de un millón de cibernautas.

“Es la raza de perros más tierna que me ha tocado criar. Todo les da miedo y solo quieren caricias”, “Pinky dijo: ‘amigos, mis chanclas, fuera de mi casa. Ya escucharon a mi mami’”, “Pinky: el que tenga miedo a morir que no nazca y cuáles amigos”, “Pinky no quiere visita”, “Los weimaraner son perros muy inteligentes. Yo tengo dos, pero también son usados para la cacería”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores en la publicación.