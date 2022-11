¿Nieve en Lima? Conductores se sorprenden al ver la Panamericana Norte totalmente de blanco

¡Como en las películas! En muchas zonas de Estados Unidos es común ver las calles llenas de nieve en época de Navidad. Sin embargo, en nuestro país no sucede eso porque entramos a la estación del verano. Por esta razón, muchos se sorprendieron cuando vieron las pistas de la Panamericana Norte totalmente blancas y lo compartieron en TikTok.

Mientras más avanzaban, los conductores veían todo manchado y medio nublado por los alrededores de la vía ubicada en San Martín de Porres. En ese momento, varios aprovecharon para bromear al decir que se había adelantado la Navidad.

Incluso le pusieron de fondo la famosa canción de Mariah Carey llamada “All I want for Christmas” o “Jingle bell rock”, interpretada por Bobby Helms. Entretanto, por fortuna no ocurrió ningún accidente a pesar de que algunos tuvieron problemas.

Por otro lado, se dio a conocer la verdad sobre la situación. Al parecer, un camión de carga pesada en movimiento arrojó una sustancia en polvo. Entonces los trabajadores municipales tuvieron que cerrar los carriles para retirar el contenido.

Unos usuarios identificados como @detailsayv y @angiecg09 fueron los encargados de divulgar las imágenes en redes sociales. De inmediato alcanzaron más de un millón de reproducciones que las volvieron tendencia.