Joven adapta al inglés popular cántico ‘fierro viejo, botellas’ y se hace viral en redes

Hay un cántico que se ha hecho muy popular en distintas calles, sobre todo de Latinoamérica, el cual es entonado por los denominados botelleros o los recicladores de artefactos malogrados. Estos ciudadanos caminan por diversos distritos y más de una persona ya reconoce su aguda voz cuando van anunciando su paso. En este sentido, un joven quiso hacer un experimento con esta melodía y el video no tardó en viralizarse en TikTok.

Cuando se escucha ‘fierro viejo, botellas, cocinas’, la mayoría de personas lo relaciona con los recicladores, personajes que caminan largos tramos para comprar estos artefactos y venderlos en determinados lugares.

No obstante, un joven decidió traducir este emblemático cántico al inglés, con lo que sacó más de una sonrisa a los usuarios de las redes sociales.

“We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”, se pudo escuchar en el audio con voz de hombre.

Los comentarios a la publicación de @lospaysdeluigi no se hicieron esperar y muchos cibernautas en TikTok consideraron una versión un poco extraña.