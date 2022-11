Joven encuentra auto en la vereda y camina por encima: “Eso pasa cuando se estacionan mal”

Tener un auto es una completa responsabilidad no solo porque los choferes deben evitar cualquier tipo de accidente, sino porque deben evitar romper alguna de las normas de tránsito que pueden terminar en una papeleta. Por si fuera poco, existen conductores que no cumplen las reglas y, por ejemplo, estacionan sus vehículos en lugares prohibidos. Esto resulta muy incómodo para los transeúntes. No obstante, un tiktoker ha encontrado una solución poco ortodoxa ante estas situaciones.

Se trata de un video subido por el usuario llamado Jadiel Sandoval (@jhonjairosandoval0), quien grabó un video mientras transitaba por las calles de la avenida del Ejército, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar.

Según mostró este internauta, un auto de color negro había sido estacionado en la vía de peatones, por lo que bloqueaba el paso a toda aquella persona que pasara por ahí.

Muy molesto, el joven no dudó en trepar por encima del vehículo y caminar para evitar pisar la pista o algún accidente. “Eso pasa cuando se estacionan mal”, precisó.

En redes, este video ha causado mucha polémica, pero también ha sido aplaudido por muchas personas, quienes también han manifestado ser víctimas del mal actuar de algunos choferes.

El clip sumó más de 25.000 ‘me gusta’ y 450 comentarios. A continuación te dejamos el video.