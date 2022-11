Perrito intenta levantar a su amigo que parecía haber muerto, pero solo estaba durmiendo

¡No estiró la pata! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un perrito que dejó en ‘shock’ a más de uno al hacerse el muerto y asustar a todos sus vecinos.

Ciertamente, los animales son los actores principales de los clips más divertidos que están en internet, pues sus insólitas acciones provocan carcajadas en la comunidad virtual. Este es un caso de un singular can que demostró toda su capacidad actoral al engañar a muchas personas con una supuesta trágica escena.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el perrito fue visto tirado inerte en la calle. Por esa razón, los vecinos se alertaron y entraron en desesperación. Sin embargo, un hombre se le acercó, lo levantó de la pata y el animal se fue caminando como si nada hubiera pasado.

Seguidamente, uno de los presentes decidió subir el momento a las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Yo bien sentimental y me salen con esto”, “Ya ni a los perros les creo”, “Estaba por llorar y luego me maté de la risa”, “Te felicito, qué bien actúas”, “Un Oscar para Firulais”, “Ya no se puede confiar ni en el perro”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el video ha sumado más de dos millones de visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @bustarap1.