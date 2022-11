Revisa video de seguridad y descubre que cámara grabó divertida escena afuera de su casa

Imposible perdértelo. Los videos filmados por cámaras de vigilancia suelen volverse virales en todas las redes sociales, ya que muestran escenas muy peculiares. Recientemente, una de estas cintas de seguridad se volvió tendencia en TikTok y miles no han parado de reír al verla. ¿Por qué? Aquí te vamos a contar los detalles.

El autor del video, el usuario de TikTok Danieel DS, tiene una cámara de vigilancia instalada afuera de su vivienda, ya que de esa manera puede mantenerla protegida. El joven suele revisar la grabación para ver que pasó en la noche, sin imaginar que ocurrió algo muy divertido.

Las imágenes, que tienen más de 27 millones de reproducciones en TikTok, empiezan mostrándonos a una pareja de jóvenes bailando “La quebradita” en la calle, mientras esperan que le abran la puerta. Ellos deciden detenerse, ya que ocurrió algo totalmente impensado.

Como podrás apreciar en el video, que consiguió más de 3 millones de ‘likes’ en TikTok, un motociclista intentó doblar en “U” y terminó cayendo al suelo. Al ver esto, el muchacho decide acercarse y ayudar al hombre a levantarse, porque había quedado abajo de la moto.

Debido a que el video de vigilancia muestra un incidente menor, donde no hubo daños de consideración, la joven que publicó el video no pudo aguantar la risa. Lo mismo pasó con miles de usuarios que dejaron ocurrentes comentarios en la plataforma.

“Los sueños tienen significado. Mis sueños”, “El video más random que he visto hoy”, “Todos pensando que el señor les quería hacer algo y solo no sabía dar la vuelta en la moto”, “Así me bajo yo”, estos son algunos de los comentarios hechos por los usuarios de TikTok.

Otros virales de TikTok

Meseros trujillanos hacen los ‘pasos prohibidos’ en horario laboral y cámara de seguridad los delata

Dicen que bailando se alegra el alma. Escuchar nuestro tema musical favorito a todo volumen tiene un gran riesgo: perder el control y bailar con todas las fuerzas, tal y como le sucedió a dos meseros en un restaurante ubicado en Huanchaco, Trujillo.

Los jóvenes camareros se encontraban en horario laboral, cuando —al no haber clientes en el restaurante— decidieron hacer algo que ha desatado miles de carcajadas: sacaron los ‘pasos prohibidos’.

El video fue compartido en TikTok por el usuario Diego Vidal. Sin bien el clip tiene como fondo la canción “Anaconda” del Grupo Pacha, no se sabe con exactitud lo que bailaban los trujillanos.