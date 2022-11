Obrero lleva su comida en táper de Ayudín y sus compañeros lo trolean: “En tiempos difíciles”

¿Te pasó lo mismo? Debido a los largos horarios de trabajo, las personas se ven en la necesidad de llevar sus almuerzos en recipientes de diversos tamaños, tal como lo hizo un obrero, ya que no quería perderse lo que habían preparado en su hogar. Sin embargo, un detalle llamó la atención y se volvió viral en TikTok.

Mientras se acomodaba en un pequeño espacio durante su hora de refrigerio, él sacó una bolsa blanca que cubría su táper. En ese momento, sus compañeros se dieron cuenta de que era uno de Ayudín.

Fue entonces que comenzaron a trolearlo con diferentes comentarios: “En tiempos difíciles”. En vez de molestarse, el trabajador lo tomó con humor y continuó comiendo como si nada estuviera pasando.

Uno de ellos aprovechó para grabarlo con su celular, lo cual después divulgó en su cuenta identificada como @josegarcia.jodasdeobra en redes sociales. En cuestión de horas, alcanzó un total de 2 millones de reproducciones.

Entretanto, los usuarios no se hicieron esperar con sus comentarios y algunos se sintieron identificados. “Le mandaron en ese táper porque seguro no devuelve los otros”, “No es eso, a veces hace falta uno. Yo me recuerdo que mi hermano iba así a sus prácticas, no teníamos plata para comprar. Ahora, él es ingeniero”, “Ahorro es progreso”, escribieron.