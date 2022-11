Se hace un tatuaje en honor a su fallecido padre, pero termina asustada por el resultado

¡Quedará como un mal recuerdo! Para conmemorar a sus familiares y amigos que ya no están en este mundo, muchas personas toman la decisión de hacerse tatuajes en su cuerpo en referencia a ellos. Por esta razón, una joven buscó un diseño original para ponérselo en el brazo en honor a su padre. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminó tan asustada por las consecuencias que lo divulgó en TikTok.

Ella acudió a un establecimiento que le habían recomendado y le reveló al encargado la idea que tenía en mente. Fue entonces que le pusieron en primer lugar la silueta de una niña tomada de la mano de un hombre. En la parte de abajo iba una cruz que simbolizaba su fallecimiento junto a unas fechas.

En ese momento, la muchacha estaba encantada y lo grabó con su celular. Con el pasar de los días, todo cambió porque comenzó a sentir mucha picazón y dolor en el área de su dibujo. Sin dudarlo, acudió a una cita médica para saber lo que ocurría.

“Al final resultó que la tinta estaba caducada. No se confíen como yo lo hice así sea el mejor lugar”, comentó sobre su situación. Por ello, llevó un tratamiento con medicamentos por aproximadamente un mes.

Los usuarios comentaron su caso luego de que lo vieron publicado en su cuenta llamada @luzcazares453 en redes sociales. “Creo que era su primer tatuaje”, “Está cicatrizando, es normal, no rasques, no quites la costra y estará bien”, “¿Creo que ese es el proceso no? Al menos dos de mis tatuajes así se pusieron”, “Muchas veces somos alérgicos a la tinta, por eso hay que hacerte una prueba antes”, fueron algunos.