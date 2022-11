Hombre se luce manejando su auto en miniatura y usuarios quedan en ‘shock’

¡Otro nivel! Un nuevo video se hizo viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que sorprendió a la comunidad virtual al ser captado mientras manejaba un auto en miniatura.

Sin duda, a diario se puede encontrar divertidos clips en internet, los cuales suelen sacar muchas sonrisas en varias personas, tal y como ocurrió en este caso con un hombre que llamó la atención al conducir un singular vehículo.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el sujeto fue captado mientras manejaba un miniautomóvil color rojo en plena autopista de Santa Cruz, Bolivia. Además, tenía la música en alto volumen y usaba lentes de sol pese a ser de noche. Eso fue suficiente para que todos los que pasaban por ahí queden en ‘shock’.

Seguidamente, la insólita escena se viralizó rápidamente en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes en torno a lo sucedido.

“Recógeme en el rojo”, “Aunque sea ese carro me compraré”, “Yo también quiero ser así”, “Esto es Santa Cruz”, “Sí, me alcanza para esa nave”, “No se diga más, quiero uno así para Navidad”, “A mí no me engañan, ese es el Rayo McQueen”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el video ha sumado más de 200.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @fabri.222.

Joven sorprende al conducir auto desmantelado al mismo estilo de “Los Picapiedra”

Ciertamente, hay muchas personas que son amantes de los carros lujosos, por lo que gastan mucho dinero en cumplir sus caprichos. Sin embargo, no todos tienen la capacidad financiera para eso. Por esa razón, utilizan su ingenio para suplir esa carencia, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el joven dejó cualquier prejuicio de lado y no dudó en manejar un auto que estaba casi sin ninguna pieza, al mismo estilo del programa infantil “Los Picapiedras”.