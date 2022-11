Invita a su enamorada a su partido de fútbol, pero ella se molesta porque es suplente

¡Tuvo mala fortuna! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que logró convencer a su enamorada para que lo vea jugar fútbol, pero nada salió como pensaba.

Ciertamente, es muy común que las personas acompañen a sus parejas mientras estos hacen deporte, pues significa una muestra de apoyo y motivación para ellos. Este es el caso de un muchacho que llevó a su novia a su cotejo deportivo para que celebre sus goles sin imaginar que no jugaría ni un segundo.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, el joven celebró que su equipo ganara el partido de fútbol. Sin embargo, su enamorada se mostró molesta porque fue entusiasmada al complejo para verlo jugar, pero todo el tiempo estuvo en la banca con él.

“Amor, no has jugado; o sea, es la primera vez que acepto venir a ver tu partido y no juegas. Has estado al lado mío todo el rato. Han ganado, pero no has jugado”, expresó la descontenta novia al ver que él celebraba sin cesar.

No obstante, rápidamente a ella se le pasó la molestia y le preguntó “¿Quién es suplente, mi vida? ¿Quién?”, mientras se reía en clara señal de burla. Finalmente, lo abrazó y lo besó por la pequeña discusión que tuvieron.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 20.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @cesarbkofficial.