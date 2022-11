Joven ahorra miles de monedas durante 2 años para ir a Qatar 2022 y el resultado se hace viral

¡Hizo su mayor esfuerzo! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que ahorró durante dos años para poder viajar a Qatar para gritar los goles de la selección mexicana.

Ciertamente, millones de personas en el mundo son fanáticas del fútbol. Por esa razón, muchos hacen hasta lo imposible para asistir al máximo evento del ‘deporte rey’, el cual sucede cada cuatro años. Este fue el caso de un muchacho que guardó en monedas de 5 y de 10 pesos en un envase por dos años para lograr su sueño.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, tras romper la alcancía, el joven —con la ayuda de varios miembros de su familia— logró contar todo lo que había reunido. ¿El resultado? Ahorró más de 32.000 pesos mexicanos, es decir, alrededor de 4.400 soles.

Sin embargo, lo recaudado no alcanza para financiar el alto costo de ir a presenciar el Mundial Qatar 2022. No obstante, los cibernautas no dudaron en escribir cientos de mensajes en los que resaltaron la capacidad de ahorro que tuvo el muchacho.

“El ahorro es por un sueño y eso es lo que importa”, “Que siga ahorrando para el siguiente mundial”, “Si ya tienes el vuelo y hospedaje, eso te servirá mucho como un dinero extra”, “No pensé que se podría juntar tanto”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 20 millones de visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue yorchaguilar13.