Joven se compra un perrito de raza pastor belga, pero le entregan una hiena en vez de un cachorro

Una vez más, las mascotas han vuelto a hacer noticia en redes sociales, pero esta vez no por algo divertido, sino por una confusión. Según una denuncia, un usuario de TikTok señaló que, cuando fue a adquirir un perro, habría recibido a un animal de otra raza, pues notó que el pequeño de cuatro patas hacía ruidos extraños que no se parecían en nada a los ladridos de un can. A continuación, te brindamos todos los detalles de esta entretenida historia.

Se trata de un video subido por @pimvsgethsemani, quien notó algo extraño al momento que recibió a su pequeña máscota, que supuestamente era un pastor belga de color negro.

PUEDES VER: Profesor de Ingeniería plantea difícil ejercicio a sus alumnos y él tampoco puede resolverlo

De acuerdo a lo que se escucha en el video, el animalito se encontraba muy asustado dentro de una jaula cuando su dueño intentaba grabarlo y ofrecerle algo de comida; sin embargo, los ruidos que emitía no eran ladridos.

Por lo que se lee en el video, se sabe que el propio dueño notó que había sido timado por el vendedor y explicó el miedo que tenía ante lo que podían decir sus vecinos.

En los comentarios del video se da a entender que se trataría de nada menos que de una broma por parte del internauta, pues en su propio canal de TikTok tiene contenido sobre animales silvestres.