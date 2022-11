Le pide a su mamá que no saque a bailar a su pareja, pero es ignorada y él luce sus mejores pasos

¿Qué está pasando aquí? Para evitar pasar un mal momento, muchas personas prefieren mantenerse en sus asientos para no salir a bailar en las fiestas. Sin embargo, un joven tuvo que desistir de esa idea tras hacerse presente en una reunión familiar de su pareja. Por ello, se ha vuelto viral luego de que compartieron una escena que protagonizó para TikTok.

Todo comenzó cuando una muchacha advirtió a su madre que no sacara a bailar a su pareja. Confiada con que le harían caso, lo llevó sin problemas y no imaginó que en ese instante sucedería todo lo contrario, por lo que dejó impactada.

“Mamá, por favor, no vayas a avergonzarlo porque no sabe bailar”, le comentó ella. No obstante, con el transcurso de las horas, su novio se vio obligado a aceptar la invitación. Por esta razón, se colocó en medio de la pista.

PUEDES VER: Joven queda en shock al encontrarse en el avión con su jefe que le negó las vacaciones

Fue entonces que él sacó sus pasos prohibidos frente a los asistentes al ritmo de una pegajosa música. Incluso armó una improvisada coreografía con su suegra, ya que se movieron de forma sincronizada.

La chica los grabó con su celular desde su sitio y después lo divulgó en su cuenta identificada como @vitterix2 en redes sociales. Ahí, alcanzó un millón de reproducciones que hicieron reír a más de uno.

PUEDES VER: Profesor de Ingeniería plantea difícil ejercicio a sus alumnos y él tampoco puede resolverlo

Le dicen que no sabe bailar huaylas, pero ella sorprende al sacar los ‘pasos prohibidos’

¡Se robó todo el show! En TikTok está causando sensación un video viral que tiene como protagonista a una joven que fue desafiada a bailar huaylas en una fiesta. Para sorpresa de los asistentes y de miles de usuarios en las redes sociales, la muchacha realizó una increíble coreografía que la ha vuelto famosa.

Sin duda, los eventos o reuniones sociales son perfectos para que las personas pasen un rato ameno y bailen entre ellos. Asimismo, brindan momentos precisos para hacer clips con el objetivo de que se vuelvan tendencia en internet, tal y como ocurrió en este caso.