Mujer mantenía a su perro en secreto y el dueño del departamento la echa al descubrirlo

Una vez más, las mascotas han vuelto a hacerse viral en redes sociales. Esta vez no es una noticia positiva, sino por una triste historia en la que un perrito ha sido el protagonista. Se trata de un caso en el que una mujer perdió su estadía en un departamento debido a que su inquilino no aceptaba mascotas. A pesar de las restricciones, ella tuvo a su can en su hogar; sin embargo, fue sancionada al ser descubierta.

Esto le sucedió a la tiktoker @sophiainsydney, quién contó a través de un video el trágico momento que pasó por no declarar a su perro al momento de alquilar su departamento.

“Mi vida ha sido la más inestable en las últimas semanas. No declaré a mi perro porque creo que el mercado de alquiler es ridículo y ahora tengo que mudarme”, anunció la joven en su publicación de TikTok, la cual llegó rápidamente a 100.000 reproducciones.

Según contó la mujer, el dueño del espacio la obligó a pagar más de 2.000 dólares al descubrir su ‘secreto de cuatro patas’ mediante las cámaras de seguridad. Por si fuera poco, aseguró que le robaron joyas del lugar en el que se quedaba.

“Han sido semanas muy duras. No quiero volver a pasar por todo esto de tener que encontrar un lugar, mudarme, perder más cosas. Tiempos como este me hacen sentir más sola”, finalizó en la publicación.