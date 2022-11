Lo mandan a cocinar la cena, pero preparó las mollejas sin abrirlas: “A cualquiera le pasa”

Existen gran cantidad de videos en los que ocurren los famosos bloopers culinarios. En estos, los inexpertos en la cocina cometen algunos errores al preparar sus platillos. A pesar de que esto le puede pasar a cualquiera, un nuevo viral sorprendió a los internautas al mostrar la inocencia de un joven que intentó sorprender a su pareja con un plato de mollejas de pollo.

Se trata de un corto clip de TikTok de seis segundos en el que la esposa del cocinero grabó el resultado de la creación de su marido.

En el material se puede ver que el hombre no abrió las mollejas de pollo, por lo que el relleno, que es la parte que debe ser extraída, estaba intacta y era incomible.

En menos de tres días de haber sido subido a redes, este hecho ha conseguido más de 1,5 millones de visualizaciones y más de 100 comentarios, en los que muchas personas se sintieron identificadas.

“Ja, ja, ja, me recordó a mi cuñado que comió brócoli sin antes cocerlo”, “Ja, ja, ja, me recordó mi niñez, yo poniendo las mollejas en el caldo sin abrirlas, no sabía”, “Le sucedió a mi recién casada”, “Me pasó, me mandó a poner el pollo a cocinar, pero no sabía”, se lee en los mensajes.