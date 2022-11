Pide que lo lleven a comisaría con su perro tras ser detenido por presunto estado de ebriedad

A menudo se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Unas fotografías compartidas en Facebook han confirmado esta frase, tras mostrar a un can ser detenido junto a su dueño y trasladados a una comisaría.

Según la publicación realizada en la cuenta de Chiapas Noticias, un hombre fue arrestado en la calle Oriente de Tapachula, en México, luego de protagonizar una pelea con dos individuos en una estación de servicios.

Los sujetos estaban colocando gas a su vehículo cuando de pronto apareció el ciudadano en presunto estado de ebriedad e inició una discusión. A los pocos segundos llegaron los encargados de la seguridad y detuvieron al hombre que se encontraba con su perrito.

La imagen del perrito siendo trasladado con su dueño a la comisaría conmovieron los corazones de los cibernautas. Foto: composición de LR/captura de Facebook/ Chiapas Noticias

Al ser enmarrocado y subido a la tolva de una camioneta, pidió por su pequeña mascota para que los trasladaran juntos a la comisaría del sector y afrontara los cargos por faltas administrativas.

En unas fotografías se logró visualizar al individuo sentado en la parte trasera del vehículo junto a su inseparable y fiel mascota, que lo acompañó en la penosa situación. Hasta el momento, las imágenes han logrado miles de visualizaciones y gran cantidad de comentarios.

“Solo espero que las autoridades no vayan a dejar botado al cachorrito”, “Estar ebrio no es pretexto para abandonar a su perro”, “Al menos no olvidó a su perrito”, “Mejor hubiera acariciado a su lomito para sacar su estrés en lugar de haber agredido a otras personas”, fueron algunas reacciones de los cibernautas a la publicación de Facebook.