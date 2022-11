Profesor de Ingeniería plantea difícil ejercicio a sus alumnos y él tampoco puede resolverlo

Ingeniería es una de las carreras más difíciles que existen, ya que sus alumnos deben resolver constantemente complejos problemas matemáticos. Tan difíciles suelen ser estas operaciones que, en ciertas ocasiones, incluso los profesores no pueden hallar una solución, como puede verse en un video de TikTok que se volvió viral.

Por lo general, los profesores de matemáticas suelen plantear un problema en el pizarrón y esperan pacientemente que sus alumnos lo resuelvan. Luego de una breve espera, proceden a solucionarlo, para aquellos que no pudieron hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión, el docente no pudo hallar una respuesta correcta.

El video, publicado en TikTok por el usuario Rafael Ávila, nos muestra al catedrático mirando el pizarrón donde había escrito el complicado problema. Debido a que no podía resolverlo, el profesor tuvo que apoyarse en una calculadora científica, mientras sus alumnos esperaban pacientemente la respuesta.

“No cabe duda. Eso sí es ingeniería”, señaló el joven que grabó este video que, hasta el momento, cuenta con más de 6 millones de reproducciones y miles de ‘likes’, la mayoría fueron dados por usuarios que se sintieron identificados, ya que nunca les gustó las matemáticas.

“Si el profesor no pudo, ¿qué será de nosotros, los mortales?”, “Cuando estaba en la academia pasó algo similar”, “Segunda parte, no me puedes dejar la duda. ¿Llegaron a resolverlo o siguen esperando?”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios realizados por los usuarios de TikTok.