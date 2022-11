Joven revela cómo ingresar comida al cine sin ser descubierto en el intento

La mayoría de cines no permiten que los usuarios ingresen grandes cantidades de comida a las salas. Los trabajadores prefieren que los clientes consuman los productos que ellos expenden en sus vitrinas. Sin embargo, a través de TikTok, un joven reveló la forma que utiliza para ingresar para ver una película con los alimentos de su preferencia.

Mediante una publicación realizada en la cuenta @Jafettdario, un muchacho mostró un video con todo lo que había logrado ingresar a un establecimiento para ver su película favorita.

Haciendo uso de una caja de zapatos, el hombre aprovechó para meter una gaseosa, pizza, galletas y todo lo que pudiera, con la finalidad de evitar comprar otras golosinas en el cinema.

Como era de esperarse, las imágenes han dado la vuelta al mundo y hasta el momento han logrado casi 13 millones de reproducciones, entre miles de comentarios de los usuarios, quienes aplaudieron la curiosa forma de pasar desapercibido en la puerta del cine, y sobre todo ingresar con varios productos adquiridos en la calle.

“Ni en la Rosa de Guadalupe se atrevieron a tanto”, “Se ponen creativos”, “Me ha dado buena idea”, “Ahora los del cine se pondrán a revisar las cajas también”, “En otros países, no sé, pero en España no te pueden prohibir el llevar comida a las salas de cine. Ya han existido multas por no permitirlo”, “Manual de supervivencia escolar”, “Nunca delates tus próximos movimientos”, fueron solo algunos mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de TikTok.