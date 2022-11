Joven debía decir un versículo de la “Biblia” para ganar un iPhone 14 y no sabía ninguno

¡Será para una próxima oportunidad! Es común ver videos en redes sociales sobre personas que intentan pasar singulares retos con el propósito de llevarse un premio. Una joven lo vivió en carne propia cuando estuvo a punto de ganarse un iPhone 14. Sin embargo, no sabía la respuesta correcta y terminó con una gran desilusión.

Un peruano identificado como @diegoeldelostiktoks recorrió diferentes calles de la capital en busca de participantes. Fue entonces que se acercó a una estudiante y se animó a hacerle una pregunta para ponerla a prueba.

“Dime un versículo de la Biblia”, le mencionó mientras la enfocaba con su cámara. Entre tanto, ella se puso nerviosa y trató de revisar su celular para encontrar la solución. Desafortunadamente, tuvo que desistir de esa idea porque le iba a quitar a la posibilidad de quedarse con el celular.

“Está en mi memoria. Se me olvida cuando hacen preguntas”, acotó la muchacha. De pronto, soltó una curiosa frase que se robó la atención y sacó más de una risa en los usuarios. “Eso me pasa por no leer”, dijo en ese instante.

Las imágenes fueron divulgadas en la cuenta del chico en TikTok, en el que alcanzaron un total de 533.500 reproducciones que las convirtieron tendencia. Además, varios opinaron con respecto a lo sucedido hasta soltaron pasajes de la Sagrada Escritura.

“¿Por qué no me aparece gente así? Sé varios versículos”, “1 Juan 4:8 El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor”, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13″, “Estudié toda mi vida en colegio cristiano. ¿Por qué no me preguntó a mí?”, fueron algunos comentarios.