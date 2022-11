¿Cuánto dinero le llegó a deber ‘Don Ramón’ al ‘Señor Barriga’ por los 14 meses de renta?

Si eres fanático de “El Chavo del 8”, la legendaria serie creada por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), seguro recordarás que ‘Don Ramón’ siempre le debía 14 meses de renta al ‘Señor Barriga’. Durante muchos años, los fans se han preguntado a cuánto ascendía la deuda de ‘Monchito’ y, para sorpresa de miles, en un video de TikTok se acaba de revelar la cifra exacta.

Bernardo Meléndez es un asesor inmobiliario que ha ganado miles de seguidores en TikTok gracias a sus curiosos videos que revelan cuánto costaría vivir en las casas (o departamentos) de diversos personajes de ficción, sobre todo de series famosas como “Friends”, “Breaking bad”, “How I met your mother”, “Los Simpson”, “Padre de Familia”, “Malcom in the middle”, etc.

En uno de sus últimos videos, que tiene más de 204.000 reproducciones en la plataforma, el tiktoker mexicano revela la cifra exacta que ‘Don Ramón’ nunca llegó a pagar. Para obtener este monto, el asesor inmobiliario se basó en la ubicación de la famosa vecindad, la cantidad de departamentos que tenía, las dimensiones del lugar, entre otros datos.

“La vecindad de ‘El Chavo del 8′ se encontraba en la colonia Guerrero, muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. El departamento de ‘Don Ramón’ era uno pequeño, de aproximadamente 32 metros. Solo tenía una recámara, un baño y un comedor”, empieza explicando el autor de este video que, hasta el momento, cuenta con más de 15.000 ‘likes’.

De acuerdo al creador de contenido, en 1970 (cuando se emitía la serie por primera vez) las rentas en esa colonia se encontraban entre 1.200 pesos mexicanos por mes. Es decir, los 14 meses de renta que debía ‘Monchito’ en total eran 16.900 pesos mexicanos, que en aquella época representaban unos 845 dólares estadounidenses.