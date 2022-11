Turista mexicana prueba gelatina de pata de res en Cusco y su reacción se hace viral

¡No lo podía creer! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue Odemaris Ruiz, una actriz mexicana que visitó el Cusco y se animó a probar la gelatina de res sin imaginar lo que le provocaría sentir su sabor.

Ciertamente, la ciudad del imperio del Tahuantinsuyo es un gran destino turístico para los extranjeros, pues muchos de ellos sueñan con visitar Machu Picchu. Además, también es muy conocido por sus deliciosas comidas y postres como el chicharrón de chancho, cuy al horno, guisado de durazno, mazamorra de calabaza, entre otros. Por esa razón, muchos quedan más que encantados, tal y como ocurrió en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la artista se dirigió al mercado San Pedro del Cusco para disfrutar de los diferentes manjares. De pronto, vio un puesto de dulces y probó gelatina de pata de res para quitarse la curiosidad del sabor.

A pesar de que no tenía muchas expectativas, quedó fascinada y su reacción se viralizó rápidamente en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no se dejaron esperar y escribieron cientos de mensajes en torno a lo sucedido.

“Qué lindo que estés disfrutando de mi lindo Perú”, “Eso es increíble”, “En Perú nunca te morirás de hambre”, “Esa gelatina no se me antoja”, “La gelatina no se ve apetecible, pero el sabor es sorprendente y no se compara con las comerciales”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 40.000 visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @ode_ruiz, quien es la recordada actriz de la novela “Central de Abasto”.