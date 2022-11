Joven sufre grave lesión en su pierna al saltar la cuerda durante el Gran Premio de México

¡No se lo esperó! Un nuevo video se ha hecho viral en Twitter. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven aficionada de la Fórmula 1 que sufrió una dura lesión durante la celebración del Gran Premio de México.

El último fin de semana, el autódromo Hermanos Rodríguez recibió a miles de amantes de las carreras de autos para que, aparte de disfrutar de la competencia, puedan ser parte de diversos juegos recreativos. No obstante, no todo fue felicidad, pues una mujer se llevó el peor recuerdo.

Una de las actividades previas al evento principal fue el desafío de saltar la cuerda en grupo, por lo que la joven se animó a hacerlo. Sin embargo, al dar el primer brinco, un mal movimiento hizo que se doblara el tobillo izquierdo.

El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes por lo sucedido. Asimismo, mostraron su sorpresa por los asistentes que estaban alrededor y que no se dieron cuenta de nada.

“Ay, pobre. Pero ni se queja”, “Ya me dio miedo saltar, caer mal y quebrarme la pierna”, “Al menos puede presumir que fue la F1″, “Y los demás como si nada”, “Sin duda, la F1 fue una experiencia diferente para ella”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de 2 millones y medio de reproducciones en Twitter y el usuario que lo publicó fue @EnMexicoMagico.